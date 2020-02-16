Протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен в РФ с «бесплатными проститутками»

Москва, 16 февраля. В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен сравнили с «бесплатными проститутками». Таким мнением поделился глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во время встречи с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

По его словам, живущие вне брака с мужчинами женщины — «временная утеха». Он выразил уверенность в том, что россиянки не понимают, что такое настоящий брак.

«Неохота сказать «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: «у меня гражданский брак». Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — указал Смирнов.

Священник обратил внимание на то, что в стране замужних представительниц прекрасной половины человечества на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он пояснил это тем, что многие мужчины предпочитают жить в гражданском браке. По его мнению, они не считают за жен тех, с кем так живут. Он также указал на то, что зарегистрировать свои отношения не составляет никакого труда.

Ранее Смирнов объяснил традицию освящать ядерное оружие. По его словам, «это спасение» российского народа, его культуры и монастырей. Он подчеркнул, что РФ существует лишь благодаря ракетам. Если бы такого оружия не было, указал священник, Россию бы уничтожили враги.