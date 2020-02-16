Глава украинской общины Крыма призвала Зеленского оставить претензии на полуостров

Симферополь, 16 февраля. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась к Киеву с призывом оставить претензии на полуостров и перестать вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры в «нормандском формате» дают результаты, но мелкие, плюс в его рамках не поднимается вопрос Крыма. Политик считает, что в случае создания новой площадки к ее работе целесообразно было бы подключить американскую сторону.

Как отметила Гридчина, в дипломатии обсуждение граждан чужого государства считается признаком дурного тона. Однако Зеленскому основные принципы, по всей видимости, не знакомы, констатировала она.

«Господин Зеленский, поймите раз и навсегда, здесь нет ваших людей, те несколько сотен человек, которые хотели уехать из Крыма, сделали это еще в 2014 году», — подчеркнула глава украинской общины.

Гридчина призвала шестого президента Украины оставить жителей российского региона в покое и заняться делами возглавляемой им страны.

«Тогда, может быть, после вашего ухода с поста президента о вас скажут что-то хорошее, в отличие от вашего предшественника», — заключила она.

В минувшую субботу Зеленский на полях конференции по безопасности в Мюнхене объявил о своем желании провести в октябре местные выборы, причем не только на территории возглавляемой им страны, но «и в Крыму». Его слова вызвали недоумение у российской стороны. Как отметил сенатор Константин Косачев, украинскому президенту пора уже привыкнуть к тому, что Крым принадлежит России.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году. Тогда на народном референдуме, который провели в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, крымчане высказались за становление республики российским регионом. Киев же по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

В рамках «нормандского формата», о котором упомянул Зеленский, поднимается тема гражданской войны на Украине, которая началась в 2014 году.