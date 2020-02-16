МИД Словакии призвал усилить давление на РФ для встречи «нормандской четверки»

Братислава, 16 февраля. Давление на Россию, Германию и Францию необходимо усилить, чтобы новый саммит в «нормандском формате» состоялся. Об этом заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Он подчеркнул необходимость проведения в Донбассе честных выборов и заявил, что пока никого прогресса в этом вопросе якобы не наблюдает. В связи с этим Лайчак считает нужным увеличить прессинг на тройку государств.

«Надо усилить давление…, чтобы убедиться в том, что «нормандская четверка» встретится снова», — сказал министр.

Кроме того, Лайчак попросил мировое сообщество оказать Украине помощь с реформами. В частности, указывать «правильный путь» президенту страны Владимиру Зеленскому.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, это необходимо, поскольку на Украине нет осознания того, что изменения она должна проводить самостоятельно.

Следующий раунд переговоров в «нормандском формате» намечен на апрель. Предыдущий состоялся 9 декабря 2019 года.

Ранее президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили подготовку новой встречи «нормандской четверки». Российский лидер акцентировал внимание на необходимости и важности реализации Минских соглашений, которые предусматривают, в частности, проведение в Донбассе местных выборов.

Напомним, «нормандский формат» переговоров по Донбассу существует с июня 2014 года. В так называемую «нормандскую четверку» входят Россия, Германия, Франция и Украина. Это объединение было создано для урегулирования ситуации в восточной части Украины, где шесть лет назад началась гражданская война.