Водянова извинилась перед фанатами за незнание географии

Палермо, 16 февраля. Модель Наталья Водянова в своем Instagram призналась, что плохо разбирается в географии.

37-летняя топ-модель регулярно радует своих подписчиков новыми записями в соцсетях. Она живет в Париже, воспитывает пятерых детей, и живет насыщенной жизнью. Недавно она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Антуана Арно. Примечательно, что пара состоит в отношениях почти 10 лет. Наталья регулярно посещает модные выставки, и сама часто принимает участие в модных показах.

Недавно Наталья Водянова посетила Сицилию. Она поучаствовала в модной фотосессии, примерив новую коллекцию американского бренда Tory Burch. Как говорит сама Водянова, она и дизайнер Тори Берч давние знакомые, их сотрудничество длится десятый год. Тори даже поддерживал ее фонд «Обнаженные сердца».

Перед съемками российская модель прогулялась по центру города Палермо в одном банном халате без укладки и мейк-апа.

«Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно», — написала модель, в описании бэкстейджа со съемки.

Водянова примерила несколько броских нарядов. Особенно ей пришлось по душе мини-платье с рукавами-фонариками с цветочным принтом. Она также позировала в длинном белом платье с узорами и теплой вязаной кофте верблюжьего цвета.

Ранее скандально известная блогер Лена Миро назвала модель Наталью Водянову «курицей», которая спустя 9 лет отношений с французским миллиардером Антуаном Арно наконец «высидела мужика».