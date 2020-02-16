Водянова извинилась перед фанатами за незнание географии

Палермо, 16 февраля. Модель Наталья Водянова в своем Instagram призналась, что плохо разбирается в географии.
37-летняя топ-модель регулярно радует своих подписчиков новыми записями в соцсетях. Она живет в Париже, воспитывает пятерых детей, и живет насыщенной жизнью. Недавно она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Антуана Арно. Примечательно, что пара состоит в отношениях почти 10 лет. Наталья регулярно посещает модные выставки, и сама часто принимает участие в модных показах.
Недавно Наталья Водянова посетила Сицилию. Она поучаствовала в модной фотосессии, примерив новую коллекцию американского бренда Tory Burch. Как говорит сама Водянова, она и дизайнер Тори Берч давние знакомые, их сотрудничество длится десятый год. Тори даже поддерживал ее фонд «Обнаженные сердца».
What happens in Sicily stays in Sicily? ???????????????? ???? This is what went down backstage for @toryburch upcoming campaign, don’t tell my kids and check out that YouTube video ???? (link in bio) Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия - остров?! ???????????????? ???? Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно в комментариях под моим Новым Новым Youtube видео ????
Перед съемками российская модель прогулялась по центру города Палермо в одном банном халате без укладки и мейк-апа.
«Позор на мои седины! Закончить школу и не знать, что Сицилия — остров?! Это просто неуд! Пожалуйста, не линчуйте меня сильно», — написала модель, в описании бэкстейджа со съемки.
Водянова примерила несколько броских нарядов. Особенно ей пришлось по душе мини-платье с рукавами-фонариками с цветочным принтом. Она также позировала в длинном белом платье с узорами и теплой вязаной кофте верблюжьего цвета.
Ранее скандально известная блогер Лена Миро назвала модель Наталью Водянову «курицей», которая спустя 9 лет отношений с французским миллиардером Антуаном Арно наконец «высидела мужика».