Китайские власти хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Пекин, 16 февраля. Китайские власти в ближайшее время могут ввести смертную казнь для тех, кто намеренно утаивает факт заражения коронавирусом COVID-2019 и искажает сведения о состоянии заболевшего. Соответствующее заявление было опубликовано накануне на сайте китайского суда.

Ранее Пекин уже запретил людям, у которых есть кашель и температура путешествовать по стране. Кроме того, в Китае было решено ввести уголовное преследование за распространение заболевания.

Так, в связи с этим всем заразившимся вирусом настоятельно рекомендуется не скрывать правду о своем состоянии, отмечает Deita.ru. Если же вскроются факты о том, что человек стал источником инфекции и привел к распространению вируса, его могут приговорить к десятилетнему заключению в тюрьме, пожизненному сроку или даже к смертной казни, пишет Infox.ru.

Ранее власти китайской провинции Хубэй после резкого скачка количества зараженных коронавирусом объяснили, что в их число теперь входят диагностированные с помощью нового метода. Так, диагнозы вновь заболевшим поставлены согласно новой классификации, сообщал «Ридус».

Напомним, согласно последним данным, вирусом по всей планете заразились 69,2 тыс. человек, 1669 — скончались.