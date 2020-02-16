Турецкие подростки-вандалы осквернили могилы выходцев из России

Анкара, 16 февраля. Вандалы осквернили на кладбище Ортакей в турецкой столице два десятка могил христиан, в том числе выходцев из Российской Федерации. Об этом пишет газета Hurriyet.

По сведениям ресурса, вандалами оказались шестеро несовершеннолетних, которые повалили и разгромили надгробия. Уточняется, что на памятниках можно без труда прочитать русские фамилии. В общей сложности на участке кладбища, где похоронены христиане и представители других конфессий, расположены 72 могилы, пишет АиФ.ru.

В настоящее время, отмечает газета, злоумышленников задержала охрана кладбища, после допроса в полиции их отпустили. Сообщается, что теперь они должны возместить родственникам усопших материальный ущерб.

В конце декабря 2019 года в Министерстве обороны РФ рассказали, что ждет западных вандалов, покушающихся на советские памятники.