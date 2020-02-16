Старшая дочь Глюкозы поразила подписчиков радикальной сменой имиджа

Москва, 16 февраля. Дочь Натальи Чистяковой-Ионовой (более известной под псевдонимом Глюк'оZа) шокировала общественность своим новым имиджем. Отмечается, что на столь радикальные изменения во внешности, 12-летняя девочка могла пойти из-за разлада в отношениях родителей, сообщает «7дней».

У старшей дочери Глюк'оZы Лидии произошли кардинальные изменения в имидже. Из послушной девочки с ангельской внешностью, Лида стала бунтующим подростком с фиолетовыми и подстриженными почти «под ноль» волосами. Свой новый образ подросток дополняет цепями и «панковской» одеждой. Девочка максимально отдалилась от гламурного образа своей матери.

Такие изменения в мировоззрении девочки могли случиться на фоне кризиса в отношениях ее родителей. Прошлым летом обсуждался развод звездной пары, а также сообщалось, что отец девочки Александр Чистяков якобы завел любовницу, с которой попался в объектив вездесущих папарацци. Однако никаких прямых подтверждений измены бизнесмена так и не появилось. Одновременно с этой волной слухов Наталья перестала носить обручальное кольцо и удалила фамилию супруга со страниц в соцсетях.

Певица длительное время не комментировала свою личную жизнь. Однако недавно Глюк'оZа призналась, что в определенный моменты действительно была близка к уходу от Александра. Кризис в отношениях, по ее словам, вроде бы удалось преодолеть.

Напомним, что у пары есть двое детей — старшая Лидия и младшая дочь Вера.

Ранее сообщалось, что сын Ксении Собчак Платон не узнал мать на откровенной фотографии, сделанной на Мальдивах. Собчак распечатала фотографию, на которой позирует вместе с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой топлес.