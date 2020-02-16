Подробности стрельбы в Калининграде. События дня. ФАН-ТВ

Стрельба в Калининграде Мотив поступка стрелка в Калининграде — один из главных вопросов для правоохранителей области. Они продолжают расследовать уголовное дело. Накануне в центре города мужчина расстрелял из охотничьего карабина троих человек. Погибла семейная пара, а их 13-летний сын получил ранения. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Сам же стрелок попытался свести счеты с жизнью, от полученных травм он скончался в реанимации. По предварительной версии, причиной его поступка стала личная неприязнь.

Сход снежной лавины в Грузии В снежном плену. Поиски российской туристки, которая попала под лавину на горнолыжном курорте в Грузии, продолжатся утром 16 февраля. Об этом сообщил представитель службы спасения. Для поисков девушки задействуют вертолет. ЧП на Гудаури произошло накануне. На горнолыжном курорте сошла большая лавина. В это время вблизи запрещенной зоны без специального снаряжения катались четыре россиянина. Спасатели вызволили из снежного плена трех человек, о судьбе еще одной лыжницы пока ничего неизвестно.

Ракетный обстрел в Ираке Огонь над Багдадом. Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщают местные СМИ. По информации других изданий, целью ударов была база возглавляемой Штатами коалиции. «Зеленая зона» в Багдаде за последние месяцы нередко подвергалась подобным атакам. В результате погибли и получили ранения несколько человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших от последнего удара нет. Кто направил ракеты на объекты — сейчас выясняется.