Невролог Андрусов предупредил офисных работников об угрозе «болезни доярок»

Москва, 16 февраля. С туннельным синдромом, или синдромом запястного канала, может столкнуться человек, который в течение нескольких часов ежедневно проводит за компьютером. Врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисным работникам и как не допустить его возникновения.

Доктор обратил внимание на то, что каждый офисный работник или любитель игр проводит с компьютерной мышью в руках несколько часов в день и систематически травмирует руку. Он указал на то, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку регулярная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, а последние давят на нерв.

«Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — передает радио Sputnik слова специалиста.

Как объяснил эксперт, избавиться от боли в руке или минимизировать ее поможет ортопедическая профилактика. К примеру, самая элементарная профилактика — ортопедический коврик, на котором обязательно есть специальный валик.

Кроме того, невролог посоветовал моментально обращаться к специалисту при появлении боли в кистях конечностей. Если откладывать лечение, то это может привести к хирургическому вмешательству, предупредил Андрусов.