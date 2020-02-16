Французский диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Москва, 16 февраля. Французский диетолог Паскаль Гурдон рассказала, как необходимо есть сладкое, чтобы не набирать лишний вес. По словам специалиста, съедать лакомство нужно в том случае, если вы голодны, и останавливаться, ощутив насыщение.

Гурдон указала на то, что вес остается стабильным при употреблении любых продуктов, если не превышается количество калорий.

«Если вы потребляете 2000 килокалорий в день и вам нужно 2000 килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным», — объяснила эксперт.

Диетолог также обратила внимание на то, что не стоит увлекаться диетами, поскольку они дают желаемый результат на короткий период — через какое-то время вес возвращается, сообщает РИА Новости.

Коллега Гурдон — Летиция Корона — также уверена, что диеты не особо эффективны и лучше просто следовать сбалансированному питанию.

Он назвала несколько простых правил, следуя которым можно употреблять десерты и не беспокоиться за фигуру. Так, есть сладкое нужно в конце приема пищи, а также помнить, что кондитерские изделия не заменят обед или ужин.

Помимо этого, чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо следить за потребляемыми калориями и увеличить физические нагрузки.