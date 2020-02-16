Скабеева обнаружила «украинский феномен» в Зеленском

Москва, 16 февраля. В президентстве Владимира Зеленского наблюдается «украинский феномен», написала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Телеведущая разместила видеозапись, на которой Владимир Зеленский бытность комиком пародировал президента Украины, обещающего вернуть Крым.

«Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — смешил публику Зеленский.

Как подчеркивает Ольга Скабеева, Зеленскому удалось весьма точно спародировать себя на посту президента.

«Украинский феномен: первый в мире комик, который умеет пародировать самого себя в будущем. Ну, умел», — подписала видеоролик Скабеева.

Ранее Зеленский заявил, что выстраивание диалога с президентом России Владимиром Путиным принесло Киеву пользу, в частности, позволило вернуть удерживаемых украинцев.

Недавно Ольга Скабеева вступилась за Алену Водонаеву, которой грозит 6 лет за провокационные заявления о материнском капитале. Отмечается, что под 282-ю статью УК России могут попасть три высказывания бывшей участницы программы «Дом-2»: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по 3-4 ребенка» и «Не надо рожать рабов этому государству».

По мнению Скабеевой, не стоит так решительно реагировать на бестолковость некоторых людей. Она никому физически не навредила и вряд ли навредит, отмечает телеведущая.