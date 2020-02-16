Синоптики пообещали раннюю весну в европейской части России

Москва, 16 февраля. Первые признаки весенней поры в европейской части Российской Федерации появятся в нынешнем году раньше обычного. Традиционно синоптическая весна наступает в последних числах марта, но в этом году она придет раньше после аномально теплой зимы. Об этом заявил журналистам руководитель Гидрометеорологического центра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на европейской территории страны первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения.

«Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — передает ТАСС слова главы Гидрометцентра.

Он также обратил внимание на то, что ранний приход весны вызван теплой зимой: снега практически не было, а водоемы не смогли покрыться толстым льдом.

Как ранее сообщал РИАМО, согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, весна в Москве будет ранней и сухой.