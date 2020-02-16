Украинскому кабмину дали совет для привлечения $50 млрд от инвесторов

Киев, 16 февраля. Кабинет министров Украины вместо обещаний дать иностранным инвесторам «инвестиционных нянь» должен заняться созданием благоприятной среды для привлечения инвестиций, заявил эксперт по внешнеэкономическим вопросам Виктор Шевченко, комментируя планы правительства привлечь на Украину 50 млрд долларов инвестиций.

«Няня — это человек, воспитывающий ребенка с малолетства. Я думаю, что скорее нашему правительству нужна няня, чем правительство даст няню инвестору», — отметил Шевченко.

Эксперт подчеркнул, что инвесторам не надо объяснять, что такое инвестиционный климат, так как он его чувствует без этого. Шевченко говорит, что вместо создания привлекательной среды, украинское правительство поступает наоборот — «говорит дайте нам сначала деньги, а мы потом уже разберемся».

«В прошлом году в Казахстане был худший год по прямым инвестициям. Они получили около 15 млрд долларов. У нас 2,5 млрд долларов, и мы этим гордимся», — говорит Шевченко.

Он подчеркивает, что в Казахстане иностранные компании 3 года не платят налоги с выводных дивидендов.

Виктора Шевченко также смущает идея предоставления «инвестиционной няни» тем инвесторам, кто вложит в экономику страны не менее 100 млн долларов.

«Меня, например, обижает — почему я, как иностранный инвестор, не могу завести в Украину 10 млн долларов? А 8 млн? А 99 млн долларов – что мне делать? Министр экономики говорит, что Зеленский имел в виду, когда говорил про инвестняню, что мы будем придерживаться верховенства права. А если 99 млн, мы не придерживаемся верховенства права?» — недоумевает эксперт.

Ранее на Международном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский пообещал предоставлять «инвестиционных нянь» иностранным предпринимателям, готовым вкладывать в Украину суммы свыше 100 млн долларов.