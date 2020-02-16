Разин будет судиться с Шатуновым, Лещенко и Малаховым

Москва, 16 февраля. Продюсер группы «Ласковый Май» Андрей Разин заявил, что намерен судиться с участниками программы Андрея Малахова после разразившегося скандала. Как утверждает продюсер, юристы Юрия Шатунова привлекают его к ответственности за якобы использование фонограмм с голосом экс-солиста музыкального коллектива.

«Я человек такой, вообще, культурный. Заслуженный артист с тремя высшими образованиями. Считаю, что адвокаты у Юры Шатунова тупые. Тупицы… Привлекают меня по каким-то фонограммам. Для них это какая-то маленькая победа», — заявил Разин.

По его словам, он не имеет никакого отношения ни к каким фонограммам. Также он отметил, что 13 февраля подал встречный иск в отношении Юрия Шатунова, Андрея Малахова и Льва Лещенко.

«Лев Лещенко назвал меня шизофреником. Шатунов сказал, что якобы я пою под его фонограмму — это ему надо будет доказывать. А Малахов это все провоцировал», — объясняет продюсер.

Разин отмечает, что все сказанное в программе Малахова — ложь и клевета. Он уже прошел ряд экспертиз в рамках дальнейшего отстаивания своей правоты.

«Если я докажу в суде, что я не шизофреник, а я прошел экспертизу судебно-медицинскую в институте Сербского, вы понимаете, что это такое. Если Шатунов говорит, что я пою под его фонограмму, а эксперты говорят, что это мой голос. Так это что?! Это клевета!» — говорит Разин.

Продюсер также заметил, что Шатунов прятал глаза, когда говорил о фонограммах в эфире шоу. По мнению Андрея Разина, певца вынудили сделать такое заявление его адвокаты.

«Когда Юра это говорил… Я все время смотрел… Юра убирал глаза. Самое страшное, что эти недоумки учат его говорить это, при этом, он не может даже смотреть в камеру», — поделился наблюдениями музыкальный продюсер.

Ранее Разин утверждал, что Юрий Шатунов никогда не обладал правами на песни «Ласкового мая», чтобы исполнять их сейчас на гастролях. Продюсер подчеркнул, что все права на творчество группы принадлежали ему, а у Шатунова «никаких прав на песни никогда не было и быть не может». Продюсер отметил, что в свое время передал все права на песни Руслану Филатову, впоследствии отдавших их «Честной музыке».