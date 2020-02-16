Глава МИД Японии заявил о «новой фазе» в переговорах с Москвой

Мюнхен, 16 февраля. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что российско-японские переговоры переходят в новую фазу, когда стороны ведут диалог в позитивном ключе.

Об этом Мотэги сказал в ходе общения с журналистами после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Что касается переговоров, то я более конкретно высказал свои мысли. Фаза переговоров меняется. Сейчас по основным моментам дискуссии мы не противостоим друг другу, а вместо этого перешли к позитивному обсуждению», — отметил глава японского внешнеполитического ведомства.

Ранее МИД РФ сообщил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Лавров обсудил с Мотэги развитие отношений между двумя странами, а также согласовал график предстоящих политических контактов.

Переговоры между Токио и Москвой о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны продолжаются с перерывами около семи десятилетий. Камнем преткновения остается вопрос принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира и Шикотана.

Россия неоднократно подчеркивала, что Курильские острова входят в состав РФ в соответствии с международным правом и их принадлежность не подлежит сомнению.