В Киеве вновь назвали Малевича украинским художником

Киев, 16 февраля. Участницы второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020, девушки из группы Fo Sho назвали известного художника-авангардиста Каземира Малевича украинцем.

Отмечается, что трио темнокожих сестер из Харькова выступили на отбое с хип-хоп композицией Blck Sqr, которая посвящена шедевру Малевича — «Черному квадрату». Поэтому в анонсе девушки уделили авангардисту особое внимание.

«Каземир Малевич — это украинский художник», — заявил украинские рэп-исполнительницы.

Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году, когда эта территория была частью Российской империи. Будущий художник родился в семье поляков, и в 17 лет переехал в Курск. Практически вся дальнейшая жизнь и творчество Малевича была связана с Россией. Художник скончался в 1935 году в Ленинграде.

«В стране, где многие не знают кто такой Каземир Малевич, три чернокожие украинки вышли и сказали: «Каземир — наш!» — пошутил ведущий отбора «Евровидения» Сергей Притула.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко также причислил российского и советского художника Каземира Малевича к деятелям ранее неизвестного «украинского авангарда». После премьеры фильма «Малевич» на странице Порошенко в Facebook появился пост, в котором говорилось, что кинокартина «возвращает» художника в историю украинского искусства.

Глава министерства культуры Украины Евгений Нищук также пытался выставить украинцами художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского. Нищук показал на заседании украинского кабмина видеоролик, в котором утверждалось, что великие деятели русской культуры «принадлежат Украине».