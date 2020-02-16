Умерла актриса из «Голодных игр» и «Секса в большом городе»

Москва, 16 февраля. Американская актриса Линн Коэн скончалась в США на 87-м году жизни.

О смерти актрисы сообщает People. За свою карьеру Коэн сыграла почти в ста фильмах и сериалах, хотя режиссеры обратили на нее внимание лишь в 80-х, когда ей было уже около 50.

Широкую известность она получила после исполнения роли украинки Магды, домработницы Миранды в сериале «Секс в большом городе». В ее фильмографии также «Мюнхен» Стивена Спилберга, «Голодные игры: И вспыхнет пламя» Сьюзен Коллинз, «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Чарли Кауфмана и другие картины.

Ранее «Известия» сообщили о смерти 24-летней актрисы Го Су Юнг, известной по роли в телесериале «Гоблин».