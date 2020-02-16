Киевский финансист Кущ предложил начислять зарплаты украинским чиновникам по примеру США

Киев, 16 февраля. Украина должна по примеру США выработать единый принцип начисления зарплат и премий должностным лицам, а также установить верхний порог денежных выплат, которые могут получать чиновники, заявил украинский финансист Алексей Кущ.

Кущ отмечает, что сейчас в стране «хаотическое начисление зарплат на фоне полного законодательного вакуума».

«Сегодня законодательство не ограничивает верхнюю планку тех выплат, которые могут себе начислять, например, топ-менеджеры государственных компаний — в виде бонусов и премий», – подчеркнул он.

Финансист привел в пример зарплаты американских чиновников. Как подчеркивает Кущ, там действует «очень четкая матрица — таблица 15 на 15 квадратов».

Как объясняет финансист, согласно этой системе каждый госслужащий может пройти на своей должности 15 уровней в зависимости от роста своей квалификации, лояльности и личных заслуг. Параллельно, чиновники могут подниматься по карьерной лестнице — число ступенек на которой тоже около 15.

«Находясь на своей должности, но демонстрируя лояльность и высокие результаты труда, чиновник может увеличить свою зарплату, например, от 25 до 75 тыс. долларов в год. Если он будет еще и подниматься по карьерной лестнице на эти 15 ступеней, то его зарплата может вырасти от 25 до 170 тыс. долларов в год — это примерная зарплата министра финансов США», — говорит Кущ.

Исходя из этого специалист предлагает внедрить на Украине похожую матрицу, благодаря которой зарплат чиновников будет формироваться за счет его их реальных заслуг и достижений.

Также Алексей Кущ считает, что на Украине необходимо ввести верхнюю планку зарплат госслужащим. По его словам, она должна составлять 10-кратный размер средней зарплаты по стране.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал министрам, которые на первое место ставят зарплату, уйти из политики, так как государственная служба — это не заработок. Также он выразил недовольство тем фактом, что нынешний состав правительства получает зарплату почти в 3 раза больше предыдущего.