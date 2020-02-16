На Украине скопировали «сверхпрочные» шлемы НАТО для ВСУ

Киев, 16 февраля. Армейский шлем «ТОР», созданный на основе образцов НАТО, запущен в серийное производство на Украине.

По словам директора по развитию проектов военного назначения компании KM Disti Константина Марушевского, работа по созданию новых шлемов для украинской армии началась в 2014 году. Спустя три года армейский шлем прошел ведомственные испытания и был принят на вооружение.

За основу были приняты две модели, широко используемые в вооруженных силах стран НАТО — это пехотный ACH MICH 2000 и десантный Ops-Core high cut. Производитель сообщает, что конструкция защитного элемента экипировки обеспечивает вентиляцию, не мешает носить тактические маски и выполнять парашютные прыжки.

Шлемы изготовлены из кевлара с применением специального баллистического клея, а сверху покрыты негорючим материалом, который, как обещают изготовители, будет устойчив к ударам и царапинам.

Производитель утверждает, что новый украинский шлем способен защитить от девятимиллиметровой пули со свинцовым сердечником, выпущенной с расстояния пяти метров или осколка, летящего со скоростью 700 метров в секунду. Есть и усиленный вариант шлема «ТОР-Д», который якобы «держит» пулю калибра 7,62 мм, выпущенную из пистолета ТТ с пяти метров. Вес «ТОРа» в обоих версиях не превышает полутора килограммов.

Сообщается, что такие шлемы уже поступили в десантно-штурмовые части. Сведений о том, когда и в каком количестве новая экипировка поступит в другие подразделения украинской армии, пока нет.