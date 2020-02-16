Украина, Грузия и Молдавия выпрашивают у ЕС деньги на «Восточное партнерство»

Мюнхен, 16 февраля. Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии о важности надлежащей финансовой поддержки региона «Восточного партнерства», сообщает пресс-служба украинского МИД.

Обращение было пописано на полях Мюнхенской безопасности конференции.

«Главы внешнеполитических ведомств трех ассоциированных партнеров призвали Евросоюз в рамках стратегического бюджетного планирования на следующие 7 лет учесть масштабы и амбициозность реформ, осуществляемых и планируемых Украиной, Грузией и Молдавией в процессе евроинтеграции», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Франция отвергла предложения относительно того, что участие в «Восточном партнерстве» способствовало бы повышению вероятности вступления стран-участниц в Евросоюз.



Инициатива «Восточного партнерства» была создана Европейским союзом в 2009 году с целью поощрения Украины, Молдавии, Грузии, Белоруссии, Армении и Азербайджана к проведению реформ в обмен на более тесные отношения и экономическую выгоду. Отмечается, что «Восточное партнерство» никогда не предполагало перспективы членства для стран-участниц.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили жалеет, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для своей страны с ЕС. Как утверждает Саакашвили, именно он с бывшими главами МИД Польши и Швеции придумал программу «Восточное партнерство». Бывший президент говорил, что «проклинает себя, потому что граждане Грузии теперь уезжают на заработки в Европу».