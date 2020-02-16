План «12 шагов» по ситуации на Украине вернули на сайт Мюнхенской конференции

Москва, 16 февраля. План «12 шагов» по ситуации на Украине вновь размещен на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Документ под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе» впервые был опубликован в Сети в преддверии открытия конференции в Мюнхене, но исчез с сайта мероприятия вскоре после его начала. По состоянию на воскресенье он снова доступен.

План по примирению России и Украины был подготовлен с участием организаторов Мюнхенской конференции, экспертов Европейской Сети Лидерства, российского Совета по международной политике и Инициативы по сокращению ядерной угрозы. После публикации документ подвергся критике со стороны ряда политиков, которые назвали его основанном на «российской точке зрения».

В частности, МИД Украины заявил, что содержащиеся в плане тезисы не соответствуют официальной позиции Киева. Как пишет RT, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства назвала доклад «частной инициативой неравнодушных политиков и экспертов».