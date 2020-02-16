Порошенко упрекнул власти Украины за «боязнь раздражать Путина»

Мюнхен, 16 февраля. Отсутствие стратегических идей в команде президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в Донбассе демонстрирует, что альтернативы Минскому процессу нет, заявил Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает экс-президент Украины, отсутствие инициатив и стратегии как по внутренней, так и по внешней политике Украины свидетельствует, что альтернативы Минским соглашения нет.

«Альтернативы закону о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами», — заявил Порошенко.

Порошенко утверждает, что просто удерживать украинский вопрос на повестке дня недостаточно, необходимы новые идеи и инициативы. Он подчеркнул, что в этом году «мы имеем лишь тактические вещи, иногда хаотические и противоречивые».

Также бывший украинский президент раскритиковал нынешнюю власть в стране за то, что та «боится раздражать президента РФ Путина и не называет вещи своими именами».

«В Мюнхене от представителей властной команды из Украины так и не прозвучали слова «российская агрессия», — заявил Порошенко.

По его словам, так Украина вряд ли добьется от общественности «продолжения санкционного и политического давления на Москву».

Также Порошенко похвалил Зеленского за позицию касаемо проведения в Донбассе выборов, игнорируя предыдущие пункты Минского соглашения.

«Такая трансформация позиции президента и руководителя его Офиса является объективно правильной», — заявил экс-президент Украины.

Ранее Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандской четверки», состоявшиеся в феврале 2015 года в Минске, были «самой ужасной ночью» в его жизни, передает «Газета.ру».