Коронавирус обнаружен еще у 70 пассажиров карантинного лайнера

Токио, 16 февраля. Минздрав Японии сообщил, что на борту стоящего на карантине у Йокогамы лайнера Diamond Princess выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Японии Като Кацунобу, общее число зараженных среди пассажиров и членов экипажа лайнера возросло до 355 человек. В пятницу судно покинули около 10 пассажиров старше 80 лет, у которых не было выявлено заражения коронавирусом нового типа.

Посольство США в Японии сообщило, что вывезет с лайнера американских граждан, которые покинут страну в понедельник специальными чартерными рейсами.

В то время как Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы, в самой Японии выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, не связанных с лайнером. Предположительно, большинство заболевших заразились от таксиста, у которого вирус выявили в середине недели.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной коронавирусом неизвестного ранее типа, появились в декабре прошлого года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. На сегодняшний день известно более чем о 69 тысячах случаев заражения, большинство из них зафиксировано в Китае. От осложнений скончались 1669 человек. 8422 заболевших выздоровели.

Ранее RT сообщил, что в Великобритании восемь пациентов, ранее госпитализированных с коронавирусом, выписаны из больницы.