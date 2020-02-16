Лариса Долина не знает размер своей пенсии

Москва, 16 февраля. Лариса Долина не знает размеры своей пенсии, заявил ее директор и продюсер Илья Спицин.

«Лариса — творческий человек, она понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит. 10 лет она ее не получала, забыли оформить», — отметил представитель Долиной.

Он также сообщил, что несмотря на то, что певица оформила выплаты, неизвестно куда поступают выплаты, и в каком размере.

Отметим, что в этом году Ларисе Долиной исполнится 65 лет.

О размерах своих пенсий говорили и другие знаменитости. Певец Лев Лещенко сообщил, что со всеми надбавками получает 30 тыс. рублей, певец Юрий Лоза — 12 тыс. рублей, актер Михаил Боярский получает пенсию в 20 тыс. рублей. Пенсии актрис Елены Прокловой, Елены Яковлевой, Инны Чуриковой и Аллы Пугачевой достигают от 47 до 50 тысяч рублей благодаря надбавке «за звание».

Недавно сервис по поиску работы Superjob провел опрос, результаты которого показали, что более 40% опрошенных мужчин считают дискриминацией выход на пенсию на 5 лет позднее женщин.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов сообщил, что жители России могут увеличить размер выплат от государства, если выйдут на пенсию позже положенного срока.

Он отметил, что оформление пенсии через 5 лет после наступления пенсионного возраста позволяет увеличить социальную выплату на 30-40%, а оформление через 10 лет — более чем в 2 раза (до 33-35 тыс. рублей). Однако эксперт подчеркнул, что привел усредненные цифры. В каждом случае нужно индивидуально подсчитывать процент.