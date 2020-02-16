Автобус сбил амурского тигра в Приморье

Владивосток, 16 февраля. Рейсовый автобус сбил амурского тигра на севере Приморского края в около поселка Гоголевка, после чего животное ушло в лес, сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Инспекторы охотнадзора уже побывали на месте аварии, они подтвердили факт столкновения. Следы животного с места уходят в лес», — заявил Арамилев.

Позже он сообщил, что тигр скончался от полученных травм.

«Специалисты охотнадзора нашли тигра. Молодой самец погиб от травм», — сообщил директор центра «Амурский тигр».

По его словам, специалисты отправились на поиски искалеченного животного вместе с ветеринарами и клеткой, в надежде спасти тигра. Но к сожалению, не успели.

Напомним, что амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает на территории Приморья и Хабаровского края.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Приморье обнаружили тело амурского тигра в лесу. По имеющимся данным, животное было убито. Полиция занимается расследованием.