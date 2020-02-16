В «Газпроме» ответили на слова главы Минэнерго США о «невозможности» достроить «СП – 2»

Москва, 16 февраля. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал высказывание министра энергетики США Дэна Бруйетта, недавно оценившего перспективы запуска «Северного потока – 2».

Ранее Бруйетт заявил, что Российской Федерации не удастся самостоятельно закончить постройку газопровода и обойти санкции США. Он убежден, что Москва не сумеет разработать требуемые технологии.

«Никогда не говори никогда», — заявил Куприянов.

Недавно руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV, финансирующей проект, заявил, что России под силу завершить строительство «Северного потока – 2». Он утверждает, что для этого необходимо просто найти подходящее судно, а также что укладка труб под водой «не требует супертехнологий».

Напомним, против «Северного потока – 2» выступает американское правительство, стремящиеся продвигать на европейский рынок свой сжиженный природный газ (СПГ), а также Украина, прибалтийские государства и Польша.