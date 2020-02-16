Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Москва, 16 февраля. Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о размере своей пенсии.
Как отмечает артист, у него «нормальная пенсия», однако если бы не работал — «с голоду умер бы».
«У меня пенсия 23 тыс., плюс за Народного артиста РФ добавили 30 тыс., орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тыс. рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал — с голоду умер бы!» — поделился информацией Куклачев.
Он подчеркнул, что у него уходит много денег «на продукты и бензин».
Ранее и другие звездные пенсионеры озвучили суммы, которые получают от государства. Андрей Ургант заявил, что получает пенсию в размере 17,5 тыс., и он этих денег не замечает, так как тратит такую же сумму в день.
Директор Ларисы Долиной отметил, что артистка не знает, какую пенсию, получает — «что-то там капает, но никто не знает сколько и куда».
Алиса Фрейндлих подчеркнула, что у нее «нормальная» пенсию, так как она блокадница и почетный гражданин.
Юморист Евгений Петросян заявил, что его пенсия «20 тыс. с небольшим», что вполне его устраивает.
Напомним, что в прошлом году в РФ началось постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Также недавно президент России Владимир Путин предложил закрепить рамочное регулирование индексации пенсий в конституции, а также более подробно урегулировать этот вопрос на уровне федеральных законов.
«Что отфиксировать нужно, это то, что те же самые пенсии государство обязано индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще», — заявил российский президент.