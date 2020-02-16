Куклачев раскрыл размер своей пенсии

Москва, 16 февраля. Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал о размере своей пенсии.

Как отмечает артист, у него «нормальная пенсия», однако если бы не работал — «с голоду умер бы».

«У меня пенсия 23 тыс., плюс за Народного артиста РФ добавили 30 тыс., орден недавно получил, за него тоже плюс 30 тыс. рублей в месяц. Пенсия нормальная, но если бы не работал — с голоду умер бы!» — поделился информацией Куклачев.

Он подчеркнул, что у него уходит много денег «на продукты и бензин».

Ранее и другие звездные пенсионеры озвучили суммы, которые получают от государства. Андрей Ургант заявил, что получает пенсию в размере 17,5 тыс., и он этих денег не замечает, так как тратит такую же сумму в день.

Директор Ларисы Долиной отметил, что артистка не знает, какую пенсию, получает — «что-то там капает, но никто не знает сколько и куда».

Алиса Фрейндлих подчеркнула, что у нее «нормальная» пенсию, так как она блокадница и почетный гражданин.

Юморист Евгений Петросян заявил, что его пенсия «20 тыс. с небольшим», что вполне его устраивает.

Напомним, что в прошлом году в РФ началось постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Также недавно президент России Владимир Путин предложил закрепить рамочное регулирование индексации пенсий в конституции, а также более подробно урегулировать этот вопрос на уровне федеральных законов.