Асмус напугала подписчиков неестественной гримасой

Москва, 16 февраля. Актриса Кристина Асмус опубликовала снимки из своей очередной модной фотосессии. Однако подписчики первым делом обратили внимание не на ее одежду или антураж, а на странное выражение ее лица.

Актриса решила разбавить фотосет вызывающим кадром, поэтому высунула язык по всю длину и закатила глаза. При этом она сидела в неестественной для человека позе — будто «зомби» восстав из мертвых.

«Инстацаца-дрица-ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду», — подписала фото Кристина Асмус.

Поклонники актрисы отнеслись с юмором к ее фото. В комментариях подписчики восхищаются ее длинными ногами и артистизмом.

«Зовите экзорциста», — @shkrykinairina. «Второе фото — подготовка к новому фильму? Ходячие мертвецы часть 113», — @ed_krava_crimea. «Второе фото, такое ощущение, будто маньяк невидимка сзади стоит и душит, лицо конечно забавное», — @liapin1971. «Вторая фотка, готовая роль в фильме «Вий», — @efremovs71. «Меня очень восхищают девушки с самоиронией. Кристина вы восхитительны», — @juliyailovemybear. «Кристина, подскажите плиз, какой у вас комплекс для ног? Ну глаз же не оторвать! Очень интересно, как поддерживаете такие формы», — @mitusovajulia. «Асмус-Провокасмус», — @nikolaimitin2349. «Классно, когда в «тихом омуте черти водятся», — @katarinamng.

Ранее Кристина Асмус подвела итоги прошлого года. Звезда с опозданием опубликовала в Instagram традиционный для большинства пользователей пост, в котором сообщила, что 2019 год был для нее непростым. По ее словам, она за год потеряла сразу троих близких людей, а также задалась вопросом о том, почему мало людей придерживаются правила — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».