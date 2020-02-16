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Асмус напугала подписчиков неестественной гримасой

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Асмус напугала подписчиков неестественной гримасой

Москва, 16 февраля. Актриса Кристина Асмус опубликовала снимки из своей очередной модной фотосессии. Однако подписчики первым делом обратили внимание не на ее одежду или антураж, а на странное выражение ее лица.

Актриса решила разбавить фотосет вызывающим кадром, поэтому высунула язык по всю длину и закатила глаза. При этом она сидела в неестественной для человека позе — будто «зомби» восстав из мертвых.

«Инстацаца-дрица-ца. Я знаю, что вы за вторую фотку, поэтому даже спрашивать не буду», — подписала фото Кристина Асмус.

Поклонники актрисы отнеслись с юмором к ее фото. В комментариях подписчики восхищаются ее длинными ногами и артистизмом.

«Зовите экзорциста», — @shkrykinairina.

«Второе фото — подготовка к новому фильму? Ходячие мертвецы часть 113», — @ed_krava_crimea.

«Второе фото, такое ощущение, будто маньяк невидимка сзади стоит и душит, лицо конечно забавное», — @liapin1971.

«Вторая фотка, готовая роль в фильме «Вий», — @efremovs71.

«Меня очень восхищают девушки с самоиронией. Кристина вы восхитительны», — @juliyailovemybear.

«Кристина, подскажите плиз, какой у вас комплекс для ног? Ну глаз же не оторвать! Очень интересно, как поддерживаете такие формы», — @mitusovajulia.

«Асмус-Провокасмус», —  @nikolaimitin2349.

«Классно, когда в «тихом омуте черти водятся», — @katarinamng.

Ранее Кристина Асмус подвела итоги прошлого года. Звезда с опозданием опубликовала в Instagram традиционный для большинства пользователей пост, в котором сообщила, что 2019 год был для нее непростым. По ее словам, она за год потеряла сразу троих близких людей, а также задалась вопросом о том, почему мало людей придерживаются правила — «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе».

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Источник: Instagram Кристины Асмус
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