Трижды выходившая замуж Эдита Пьеха призналась, что не верит в любовь

Москва, 16 февраля. Народная артистка СССР Эдита Пьеха рассказала, что не была веселой ни на одной из трех своих свадеб.

Как сообщает «Пятый канал», Пьеха призналась, что разочаровалась в любви и считает свою жизнь грустной. Она рассказала, что не веселилась даже на свадьбе и не радовалась ни одному из трех своих браков.

По словам певицы, ее свадьба с Александром Броневицким, в ансамбле которого она пела в молодости, была скромной. Расписавшись в ЗАГСе, молодожены отметили событие дома с ближними.

«Это не было событием в моей жизни. В жизни каждой женщины свадьба — это событие, а у меня нет. Я потом еще дважды выходила замуж, и каждый раз не суждено было радоваться», — поделилась она воспоминаниями.

Пьеха отметила, что больше не верит в любовь.

«Верю в хорошие отношения. Если мужчина хорошо относится к женщине, если он ей помогает, не могу сказать, что это любовь, но это внимание, которое нужно ценить», — сказала артистка.

Певица назвала свою жизнь грустной, потому что в три года она осталась без отца, в семь лет потеряла брата, а позже рассталась с мамой, когда уехала учиться в СССР.

«Никогда не умела веселиться, но ценю те моменты жизни, когда на душе было хорошо», — подытожила она.

Эдита Пьеха родилась в 1937 году во Франции, после войны с матерью и отчимом переехала в Польшу. В 1955 году получила направление на учебу в Ленинград, где начала петь в ансамбле Броневицкого. За свою карьеру удостоилась множества наград, неоднократно становилась лауреатом международных музыкальных конкурсов.