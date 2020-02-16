Число умерших от коронавируса достигло 1596 человек

Москва, 16 февраля. Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1596 человек, количество зараженных превысило 56,2 тысячи.

По данным регионального комитета здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 1843 новых случая заражения коронавирусом, зафиксировано 139 смертельных случаев.

Количество выздоровевших увеличилось на 849 человек, из больниц выписаны за период эпидемии 5623 человека.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, поступили из Китая в конце прошлого года. На сегодняшний день количество зараженных вирусом по всему миру превысило 67 тысяч человек. Накануне RT сообщил о первой смерти от коронавируса за пределами КНР — во Франции скончался 80-летний гражданин КНР, прибывший в Париж в середине января.