Пьяный актер из «Убойной силы» Соловьев сбил человека, пострадавший лишился ноги

Санкт-Петербург, 16 февраля. Актер и режиссер Виктор Соловьев попал в ДТП, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Актер задержан полицией, пока следствие выясняет детали происшествия.

Сообщается, что ДТП произошло в Петербурге на Малоохтинском проспекте. Соловьев на своем BMW X6 сбил 41-летнего мужчину, который менял колесо у своего автомобиля, припаркованного на обочине. Пострадавший предусмотрительно выставил аварийный знак.

Состояние мужчины на данный момент крайне тяжелое — он перенес ампутацию ноги и клиническую смерть.

Прибывшие на место аварии правоохранительные органы зафиксировали у актера опьянение — 0,711 мг/л. Против Виктора Соловьева возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.

Виктор Соловьев известен не только как актер, снимавшийся в сериалах «Убойная сила» и «Тайны следствия», но и как худрук театра «Лицедеи», который он возглавляет последние 20 лет. В театре учились ряд актеров и знаменитостей, в том числе Юлия Топольницкая, прославившаяся ролью в клипе группы «Ленинград» «Экспонат», а также солист группы The Hatters Юрий Музыченко.

Соловьев известен и по сотрудничеству с известным клоуном Вячеславом Полуниным, театральную школу которого он окончил в 1981 году. 62-летний Соловьев принимал участие во многих постановках Полунина и объехал с ним полмира — они гастролировали в США, Европе, Австралии и Южной Америке. Совместно с Полуниним Соловьев был одним из организаторов международных фестивалей, таких как «Мим-парад» (1985), «Конгресс дураков» (1986), «Караван мира» (1989).