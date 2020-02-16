Лобода ответила на обвинения в «пьяных» танцах

Москва, 16 февраля. Певица Светлана Лобода прокомментировала инцидент, после которого ее обвинили в «пьяных» танцах.

Выступая на Big Live Show 2020 Лобода несколько раз сделала движения, показавшиеся ее поклонникам странными. Сначала певица попрыгала на одной ноге, затем попыталась закинуть другую за голову, не переставая при этом исполнять песню «Новый Рим». Эпизод широко обсуждают в Сети.

«Держи меня крепче, мама, я сегодня пьяна», — написала annastep20071811. «Да это насмешка над зрителем. Надо демонстративно встать и уйти», — отметила levivalay. «Она пьяная однозначно», — заявила masan100473.

Лобода не пропустила эти обвинения мимо ушей. В своем Instagram она выложила архивное видео с кастинга в группу «ВИА Гра», на котором запросто «перетанцевала» соперниц.

«Пьяные танцы» начались еще 16 лет назад», — пошутила певица.

Отметим, в данный момент Лобода полностью погружена в работу — готовится к туру по Германии, где представит свое шоу Sold Out. На плотный график жалуются даже ее дети.

«Мам, отмени концерты, уложи меня хотя бы раз спать», — поделилась ранее восьмилетняя дочь Лободы Евангелина.

Как пишет «Газета.ру», недавно певица посетовала в Сети на напряженную работу и стертые от танцев ноги, что вызвало очередной шквал критики в ее адрес.