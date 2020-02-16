Актриса Елена Проклова готовится к переезду на «необитаемый остров»

Москва, 16 февраля. Актриса Елена Проклова рассказала, что ее бывший супруг Андрей Тришин строит ей дом в Сочи.

Актриса готовится к переезду на берег Черного моря. Как говорит Елена Проклова, она приобрела земельный участок в живописном районе Хоста, в 5 минутах от берега. Она отмечает, что постройкой дома занимается ее бывший муж Андрей Тришин.

«Андрей продолжает его строить, я зарабатываю на это деньги. Он занимается моими проблемами, мы остались близкими друг другу людьми», — заявляет актриса.

Она выразила надежду, что через пару лет окончательно переберется в новый дом, и исполнит свое давнее желание — жить в горах. Она рассказывает, что дом будет расположен на безлюдной территории на границе с заповедником. Как отмечает Проклова, жить там можно практически отшельником.

«Даже смешно, что я приехала на Филиппины, на необитаемый остров (Елена Проклова на данный момент участвует в съемках нового сезона шоу «Последний герой». — Прим. ФАН). До этого, год назад, когда начинали застройку участка, я называла «необитаемым островом» его», — говорит артистка.

По ее словам, в дома ей нужны только спальня, кухня и большая мастерская, где Елена Проклова будет заниматься иконописью и живописью.

Андрей Тришин стал третьим супругом Прокловой. Они прожили вместе 30 лет. О новом браке актриса не задумывается.

«Я не хочу ни к кому привязаться сильно, ведь потом будет душевная рана, боль. Мне сейчас хорошо в моем разумном одиночестве», — делится откровениями Елена Проклова.

Она отмечает, что теперь у нее наконец-то появилось время узнать себя и избавиться от суеты.

Как напоминает «Газета.ру», Елена Проклова является участницей нового сезона популярного шоу о выживании «Последний герой». 66-летняя актриса принимает участие в съемках программы уже во второй раз. Впервые она поучаствовала в «Последнем герое» в 2002 году.