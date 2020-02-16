Экс-невеста сына Марии Шукшиной выпрашивает деньги у подписчиков, чтобы увидеть ребенка

Москва, 16 февраля. Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер просит денег у подписчиков, чтобы приехать в Москву и повидаться с сыном, которого она оставила на попечении семейства Шукшиных из-за проблем с наркотиками.

Сын Марии Шукшиной Макар Касаткин начал встречаться с Фрейей Зильбер в 2017 году. Однако отношения молодых людей продлились недолго — вскоре они расстались, несмотря на то, что Фрейя была беременна. Отмечается, что звездные родители были против отношений Макара с Зильбер, так как та на него плохо влияла, и даже пристрастила его к наркотикам, передает Starhit.

В итоге ребенок остался на руках у семьи Шукшиных, так как 21-летняя девушка была не в состоянии его обеспечить. Из-за проблем с запрещенными веществами, Зильбер долго не могла устроиться на работу. Сообщается, что недавно она прошла курс лечения от зависимости в специализированном учреждении.

Сейчас же девушка решила повидаться со своим маленьким сыном, однако не может этого сделать, так как ей не по карману билет до Москвы. Она пытается наладить свою жизнь и подрабатывает уборщицей и таксистом.

«Нельзя прожить на алименты в размере 7 тыс. рублей, поэтому нет выхода — приходится подрабатывать», — говорит Фрейя Зильбер.

Молодая мама мечтает восстановить общение с сыном, но признает, что не имеет возможности добраться до него. Недавно Фрейя обратилась к подписчикам в соцсетях с просьбой оказать материальную поддержку.

«Ребята, прошу вашей помощи. Хочу съездить в Москву к Маркуше, провести с ним немножко времени, но с деньгами сейчас очень тяжело, денег нет пока что даже на билет!» — сообщает девушка.

Она отмечает, что «хотелось бы и подарок подарить, но главное деньги на дорогу и отель, где бы она провела с ним время».

Макар Касаткина в свою очередь встретил новую избранницу, с которой уже успел официально оформить отношения.

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