Москва, 16 февраля. Российская певица Наталья Штурм раскрыла тайну своей беременности, признавшись, что сделала процедуру ЭКО.

Штурм разоткровенничалась о своей личной жизни в шоу Елены Кудрявцевой «Секрет на миллион». 53-летняя певица призналась, что не раз делала аборт, впервые решившись на это еще в годы учебы в музыкальном училище.

Прерывание беременности стало причиной того, что позднее Штурм долго не могла завести ребенка. Вместе с мужем она согласилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения, которое еще называют «оплодотворением в пробирке», когда яйцеклетка извлекается из организма женщины и оплодотворяется искусственно, после чего эмбрион переносят обратно матери.

Женщина рассказала, что с супругом они мечтали о сыне и «заказали» пол будущего ребенка. Врач обещала, что певица родит крепкого и здорового мальчика, что в итоге и случилось.

Как сообщает «Пятый канал», сегодня Штурм не видится с сыном, которому уже исполнилось 16. Юноша отказывается общаться с матерью. Она утверждает, что отец ребенка оклеветал ее. Бизнесмен Игорь Павлов дважды судился с артисткой, чтобы отобрать своего наследника, и добился своего.

Певица рассказала, что их брак с Павловым распался из-за регулярных конфликтов, когда муж злоупотреблял спиртными напитками и бил ее. Она отметила, что их интимная связь продолжалась еще шесть лет после развода.

«Брак и секс — разные вещи», — уточнила Штурм.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ставшая бабушкой Наталья Штурм снялась обнаженной на одном из курортов Болгарии.