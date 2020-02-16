Косачев посоветовал Зеленскому привыкнуть к тому, что Крым принадлежит России

Москва, 16 февраля. Российский сенатор Константин Косачев назвал идеи украинского президента Владимира Зеленского о местных выборах в Крыму «фантомными».

Напомним, 15 февраля Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении провести в октябре местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской области. По словам Зеленского, ему «хотелось бы провести их и в Крыму».

Константин Косачев считает, что стремление Зеленского провести выборы в Донбассе заслуживает похвалы. Однако подчеркнул, что согласно Минским соглашениям, перед выборами должны быть отведены вооружения, принят закон об особом статусе этих территорий, проведена амнистия, а также восстановлены социальные выплаты жителям Донбасса. По словам Косачева, если Зеленский намерен все это успеть до октября, то «флаг ему в руки».

Но на самом деле сенатор не так оптимистично относится к заявлениям президента Украины. По словам Косачева, те оговорки, которые Зеленский сделал в Мюнхене, свидетельствуют о том, что он хочет все провернуть, игнорируя пункты Минских соглашений.

«Он говорит о готовности к диалогу с неким «мирным населением» этих территорий, но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, следовательно, не может представлять местное население Украины», — пишет Косачев у себя в Facebook.

Сенатор отмечает, что Зеленскому можно порекомендовать лишь детальнее ознакомиться с текстом Минских соглашений.

«Ну а по поводу фантомных идей о выборах по украинскому законодательству еще и в Крыму, думаю, комментарии излишни. Ни одно государство в мире не должно определять порядок проведения (выборов. — Прим. ФАН) в других странах. А Крым — другая страна, и Зеленскому надо к этому привыкать», — резюмировал Косачев.

Как сообщает «Газета.ру», во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский остался без микрофона. Отмечается, что на трибуне, у которой выступал Зеленский, не осталось микрофонов. В итоге представитель мероприятия предоставил ему свой микрофон.