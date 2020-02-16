Киркоров развеял слухи о «скандале» с отказавшимся сделать с ним селфи Ди Каприо

Москва, 16 февраля. Певец Филипп Киркоров опровергнул информацию о скандале с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, который якобы отказался сделать селфи с российским исполнителем.

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил 92-ю церемонию награждения премией «Оскар», которая недавно прошла в Лос-Анджелесе. Поступали сообщения, что якобы Ди Каприо отрицательно ответил на просьбу певца сделать совместное селфи.

Однако, как утверждает Киркоров, он даже не пытался сделать фото с голливудским актером.

«У меня даже не было никаких попыток. Потом, если даже это и произошло, то как это вообще можно объяснить? Откуда это известно?» — говорит музыкант.

Филипп Киркоров подчеркнул, что свыкся с тем, что есть люди, распускающее сплетни о нем. Как отмечает певец, «это останется на их совести».

Ранее в День святого Валентина Филипп Киркоров рассказал о своей первой любви. Как утверждает певец, его первой любовью в начальной школе была девочка, по имени Людочка «из очень воспитанной и культурной семьи». Поп-король российской сцены признался, что оказывал ей различные знаки внимания, в том числе, привозил из Болгарии, откуда он родом, различные сувениры. Но как говорит Киркоров, сейчас он не знает где живет его «первая любовь», с течением времени их контакты «потерялись».

Также RT сообщает, что члены консервативной партии «Свободная Корея» выступили с инициативой открыть в южнокорейском городе Тэгу музей и памятник, посвященные режиссеру Пон Чжун Хо — автору получившего 4 премии «Оскар» за картину «Паразиты».