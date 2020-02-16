Слуцкий раскритиковал инициативу Германии по стабилизации в Ливии

Москва, 16 февраля. Предложение ФРГ о создании нового формата для стабилизации ситуации в Ливии сомнительно с точки зрения вероятных последствий его реализации. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе Мюнхенской конференции по безопасности предложила задействовать «евротройку» (Германия, Франция и Соединенное Королевство) для урегулирования ливийского конфликта.

По мнению Слуцкого, такой формат может оказаться недостаточно эффективным. Кроме того, именно народ Ливии имеет исключительное право определять политическое будущее своей страны.

«Кроме того, определять будущее Ливии должны сами ливийцы. Любые форматы, создаваемые без их согласия и участия, не способны стать по-настоящему эффективными», — сказал российский парламентарий.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил резолюцию Всемирной организации по Ливии.

«Если резолюция — это самоцель, то похоже, что самоцель достигнута. Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги. Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», — цитирует российского дипломата RT.

Также МИД России ответил на обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке российских ЧВК со стороны Москвы. В российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что слова турецкого лидера не соответствуют действительности.