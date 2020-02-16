В Израиле задержана девушка, бросившая яблоко в Нетаньяху

Тель-Авив, 16 февраля. Девушка, бросившая яблоко в премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время предвыборного митинга в Нетании 15 февраля, задержана для допроса, сообщает 13 канал израильского телевидения.

«На предвыборной встрече в Нетании в премьер-министра было брошено яблоко. Девушка задержана для допроса», — сообщает израильский телеканал.

Биньямин Нетаньяху в результате инцидента не пострадал.

Отмечается, что 25-летняя израильтянка могла целиться яблоком в мэра Нетании Мириам Файберг, которая находилась рядом с премьер-министром.

Выборы в Кнессет состоятся 2 марта. Биньямин Нетаньяху представляет партию «Ликуд».

Напомним, что 12 декабря парламент Израиля (кнессет) принял решение о самороспуске и назначил очередные парламентские выборы на начало марта этого года. Избирательная кампания станет уже третьей менее чем за год, так как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц не успели договориться в установленный срок о формировании коалиционного правительства, сообщают «Известия».

Выборы состоятся на фоне коррупционного скандала. В начале декабря 2019 года генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит направил в кнессет заключения против Нетаньяху по обвинению в обмане общественного доверия, мошенничестве и подкупе журналистов. Действующий премьер-министр назвал выдвинутые обвинения «охотой на ведьм» и попыткой государственного переворота.

Ранее посол Российской Федерации в Израиле Анатолий Викторов предупредил о последствиях отказов гражданам России во въезде в Израиль.