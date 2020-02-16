Пушков рассказал об истинном положении ЕС из-за введенных против РФ санкций

Москва, 16 февраля. Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Евросоюз попал в ловушку, которую готовил для России.

Об этом Пушков написал в своем Twitter, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона. Выступая на Мюнхенской конференции, Макрон сказал, что введенные Евросоюзом в отношении РФ санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе. Сенатор решил уточнить высказывание французского лидера.

«Уточним: политически результат нулевой. Настаивать на этом нет смысла, а как выйти из тупика, в Евросоюзе не знают. Тот случай, когда ловец попал в собственную ловушку», — отметил Пушков.

Отношения России и стран Запада ухудшились в 2014 году после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад, обвинив Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины, ввел санкции, после чего российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Москва неоднократно указывала, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и не является субъектом Минских соглашению по урегулированию ситуации в Донбассе.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ в полном соответствии с нормами международного права и уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

В последнее время в странах ЕС все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций. Как пишет «Газета.ру», Макрон призвал Европу следовать собственной политике в отношениях с Россией без оглядки на американскую стратегию.