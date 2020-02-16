Калининградский стрелок испытывал личную неприязнь к убитым мужчине и женщине

Калининград, 16 февраля. Убийство семейной пары у Центрального рынка в Калининграде было совершено на почве личной неприязни. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

«Мотивом убийства мужчины и женщины стала личная неприязнь», — заявили в ведомстве.

Ранее мужчина открыл огонь в районе Центрального рынка Калининграда. Он убил семейную пару и ранил ребенка. Затем злоумышленник попытался свести счеты с жизнью. Он умер в больнице. Как выяснилось, погибшая женщина была беременна.

«По данным следствия, инцидент произошел около 19:00 (20:00 мск) на улице Профессора Баранова. Подозреваемый произвел несколько выстрелов из охотничьего карабина в троих прохожих. В результате стрельбы от полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина», — цитирует RT.

Федеральное агентство новостей публиковало фотографии и видео с места инцидента.

Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала реакцию общественности на инцидент в Калининграде.