Младенец погиб, еще четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области

Саратов, 16 февраля. Ребенок 2019 года рождения погиб, четыре человека пострадали в столкновении легковых автомобилей в Татищевском районе Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, среди пострадавших в ДТП — четырехлетняя девочка. Детей перевозили в отечественном легковом автомобиле без специальных удерживающих устройств.

«На автодороге «Тамбов — Саратов» в Татищевском районе водитель ВАЗ-21093, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Vesta. В результате водитель и пассажиры ВАЗ-21093 — женщина и девочка 2015 года рождения — госпитализированы, мальчик 2019 года рождения скончался. Дети находились без использования автокресел», — рассказали в полиции.

Пассажирка Lada Vesta также была доставлена в больницу с травмами. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что пять человек, включая двоих детей, пострадали в ДТП на мосту через Волгу в Волгограде.