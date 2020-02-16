Актер Андрей Ургант назвал размер своей пенсии

Москва, 16 февраля. Российский актер Андрей Ургант заявил, что его пенсия составляет 17,5 тысяч рублей. Ургант признался, что для него это незначительная сумма.

«Я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день», — сказал артист.

Отец известно шоумена Ивана Урганта отметил, что длительное время вообще не получал пенсию.

«Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — цитирует Урганта газета «Известия».

Ранее о размере своей пенсии рассказала актриса Алиса Фрейндлих.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще почетный гражданин, поэтому она удваивается», — цитирует народную артистку «Газета.ru».

Юморист Евгений Петросян отметил, что вполне удовлетворен размером своей пенсии.

Также выяснилось, что около 40% российских мужчин считают дискриминацией более высокий возраст выхода на пенсию по сравнению с женщинами. Социологическое исследование провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

«41% мужчин считает, что их права ущемляют поздним выходом на пенсию», — указывается в результатах опроса.

В 2019 году в России началось постепенное повышение возраста выхода на пенсию. Планируется, что к 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 60 лет у женщин и 55 лет у мужчин. Президент РФ предложил закрепить рамочное регулирование индексации пенсий в Конституции, а более подробно урегулировать этот вопрос на уровне федеральных законов.