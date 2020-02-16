Эрдоган идет на конфликт с Россией в Сирии, поставляя оружие боевикам

Москва, 16 февраля. Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщает, что в его адрес поступают угрозы из-за недавних событий в сирийской провинции Идлиб, а в турецких социальных сетях нарастает волна русофобии, сообщает журналист издания Regnum Станислав Тарасов.

Российский дипломат подчеркивает, что аналогичная ситуация в Турции была, когда правительственные войска Сирии освобождали от террористов город Алеппо. Тогда раздувание антироссийской истерии закончилась плачевно — турецкие военные намеренно сбили российский самолет в небе над Сирией, а также был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

На фоне политического обострения Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону деэскалации военную технику и военнослужащих. Недавно ФАН опубликовал фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам. Также пользователи социальных сетей и крупные СМИ опубликовали несколько видеозаписей, подтверждающих транспортировку турецкой техники для джихадистов в Идлибе.

В турецком сегменте соцсетей появляется все больше сообщений, с призывами по типу «Давайте не ждать, давайте отвечать: нас ждет ожесточенная война с Россией» или «Турция должна завоевать Сирию, пришло время снести Асада, не обращая внимания на Россию». Очевидно, что этот всплеск носит организованный характер, обозначая один из информационных трендов в Турции.

Другой — инициируется политиками. Например, глава Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели пытается сделать Москву и Дамаск ответственными за гибель турецких военных в Сирии, призывая правительство в Анкаре «радикально переосмыслить российско-турецкие отношения».

«Сожгите Сирию, уничтожьте Идлиб, положите конец Асаду», — заявляет в своих речах Бахчели.

Не остается в стороне и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выставляющий различные ультиматумы и обвиняющий Москву в «невыполнении обязательств по Идлибу».

Важно отметить один нюанс — заявление посла РФ прозвучало после очередных телефонных переговоров Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным.

Турецкое издание Haber7 пишет, что Эрдоган намеренно идет на обострение с Путиным в преддверии «готовящегося торга по Идлибу», считая, что «Турция для РФ важнее, чем РФ для Турции». Анкара может потребовать у Москвы признание сил сирийской оппозиции, в обмен на сдачу радикальных группировок в Идлибской зоне деэскалации. Если это действительно так, то средства, используемые президентом Турции для достижения данной цели — негодные. Эрдоган подрывает оказанное ему Путиным политическое доверие. Также он пытается разыграть в своих тактических интересах и «западную карту», зазывая в Идлиб силы НАТО и США, закрыв глаза на то, что Вашингтон никогда не отказывался от поддержки сирийских курдов.

Не случайно председатель основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу заявил, что Эрдоган перестает быть субъектом региональной политики, превращаясь в «инструментарий опосредованной войны в Сирии», а в перспективе — в «подрядчика глобальных игроков на Ближнем Востоке».

Ранее военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук сообщал, что Турция в очередной раз попалась на поставках оружия в Сирию. Он отмечает, что боевики террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и «Ахрар аш-Шам» (запрещены в РФ) продолжают получать прямую военную помощь из Турции. По его данным, недавно через турецко-сирийскую границу в провинции Идлиб проследовала колонна автомобилей, в которых находились оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.