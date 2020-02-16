Симоньян упрекнула пользователей соцсетей за реакцию на кровавую расправу в Калининграде

Москва, 16 февраля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на перестрелку в Калининграде, где погибли три человека. Журналист подвергла критике реакцию общественности, в первую очередь пользователей соцсетей, на это происшествие..

«Мир, в котором, узнав, что беременную с мужем и сыном расстреляли в центре города из-за места на рынке, мы говорим: «Ффух, слава Богу. Значит, не теракт, обречен, конечно», — отметила Симоньян.

Накануне в районе Центрального рынка Калининграда произошла перестрелка. Мужчина нанес смертельные огнестрельные ранения супружеской паре и ранил ребенка 2006 года рождения. Затем злоумышленник выстрелил в себя. Впоследствии он скончался в больнице. Стрельбе предшествовал конфликт из-за места на рынке между его участниками.

В пресс-службе городской администрации Калининграда подтвердили факт гибели двух людей.

«Нам сообщили, что была стрельба на центральном рынке, погибли мужчина и женщина», — цитирует «Газета.ru».

В свою очередь, в СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийство двух и более лиц», — отметили в ведомстве.

Федеральное агентство новостей публиковало фото и видео с места трагедии в Калининграде.

Ранее Симоньян заявила, что российское государство в последнее время больше прислушивается к общественному мнению. Журналистка высказалась в пользу изменений в Конституцию России.

Симоньян полагает, что действующий Основной Закон не в полной мере отвечает вызовам времени и российской ментальности. По ее мнению, в новой Конституции должно найти отражение традиционное понимание брака.