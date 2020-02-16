Мюнхен, 16 февраля. Вашингтон считает, что Россия не сможет своими силами завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Американскому министру задали вопрос, считает ли он, что Москве удастся обойти санкции США и завершить постройку газопровода своими силами.

«Они не смогут. Им грозит очень длительная задержка, потому что у РФ нет соответствующих технологий», — заявил Дэн Бруйетт.

Он отметил, что если Россия все же разработает нужные технологии, то «США посмотрят, что можно будет сделать».

14 февраля глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил уверенность в том, что Россия найдет подходящее судно для завершения строительства «Северного потока – 2». Также министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что «СП – 2» может быть достроен судном «Академик Черский», но для этого потребуется его дополнительная подготовка к работам в Балтийском море.

В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал у компаний, участвующих в строительстве немедленно прекратить работу.

В последнее время все больше европейских государств выступают за отмену антироссийских санкций. Рестрикции не возымели ожидаемого эффекта, а европейские предприниматели продолжают терять доходы из-за российских контрсанкций. Страны ЕС начинают осознавать, что санкции США вводятся исключительно в экономических интересах Америки.