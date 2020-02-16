ФАН публикует фото уничтоженной в Сирии турецкой техники, переданной боевикам

Дамаск, 16 февраля. Сирийские правительственные войска за последние несколько суток уничтожили более 10 единиц техники, переданной турецкими войсками террористам из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В последнее время Турция активно перебрасывает в Идлибскую зону деэскалации военную технику и военнослужащих.

Отмечается, что в зоне безопасности на границе с Турцией уже находится более 70 танков, 200 бронемашин и 80 артиллерийских орудий. Опасения вызывают и американские переносные ЗРК, которые Анкара передает подконтрольным боевикам в провинции Идлиб. За последние дни в регионе сбили 2 вертолета ВВС Сирии.

За последнюю неделю войска САР уничтожили в Идлибской зоне деэскалации 20 единиц турецкой бронетехники. На руку Дамаску играет то, что подконтрольные Анкаре боевики неумело обращаются с поставляемой техникой.

Напомним, что несмотря на то, что Турция является одним из участников мирного процесса в Сирии, она параллельно оказывает поддержку боевикам в провинции Идлиб, воюющим против сирийских правительственных сил.