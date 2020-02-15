Депутат «Единой России» Климов объяснил «перевоплощение» партии Зеленского

Москва, 15 февраля. Заявление депутата Рады от «Слуги народа» Александра Корниенко о центристской идеологии этой политической силы не наполнено реальным содержанием. Такое мнение высказал заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Климов.

Климов предположил, что партия Зеленского хочет сблизиться с «Европейской народной партией» — одной из самых многочисленных политических сил континента. Сейчас ее возглавляет экс-глава Европейского совета Дональд Туск.

«Это просто заявление, оно само по себе не имеет пока никакого международного наполнения. Наверное, они хотят задружиться с Европейской народной партией», — отметил депутат «Единой России».

Климов добавил, что об идеологии «Слуги народа» можно в большей степени судить по делам представителей этой политической силы, а не по заявлениям.

Ранее депутат от фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что партия Зеленского исповедует «украинский центризм».

«Это креативный центризм, это украинский центризм», — цитирует Карниенко «Газета.ru».

Партия «Слуга народа» была создана для участия в парламентской кампании после триумфа Владимира Зеленского на президентских выборах. Кадровая политика новой правящей партии подвергается критике со стороны оппонентов.

Несколько депутатов «Слуги народа» успели стать фигурантами громких скандалов. Один из парламентариев, Роман Иванисов, оказался судимым за групповое изнасилование. Его коллега Богдан Еременко прямо в сессионном зале договаривался о встречах с девушками с пониженной социальной ответственностью. После разоблачения Еременко утверждал, якобы он пытался вывести журналистов на чистую воду. Но вскоре депутат отказался от нелепого пояснения.