Симоньян заявила, что в России стали чаще учитывать общественное мнение

Москва, 15 февраля. Общественное мнение в последние годы стало чаще учитываться российским государством при принятии важных решений, считает главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«В последнее время удивительным образом наше государство при принятии очень многих решений вдруг — впервые в насчитывающей много столетий истории — стало оглядываться на общественное мнение, и многие решения принимаются именно исходя из общественного мнения», — отмечает Симоньян.

Она подчеркивает, что общественное мнение учитывалось даже в первых решениях нового правительства.

Симоньян привела в пример тему с западными лекарствами для детей с онкологией, обсуждавшуюся в правительстве на этой неделе, «потому что был серьезный рык со стороны общественности, что развивать фармацевтику необходимо, однако не ценой здоровья детей».

Также она заявила, что поддерживает изменение конституции.

«Она написана под кальку самых главных рецептов такой американской либеральной мысли. Там сказано очень много про вещи, довольно далекие от русского менталитета, и не сказано ничего про вещи, составляющие наш российский менталитет», — заявила Симоньян.

Она подчеркивает, что ей близка идея о внесении в конституцию строчек про невозможность отчуждения земель РФ, а также про традиционные браки.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее поручил начать подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам к конституции. 15 января президент выступил с посланием к Федеральному собранию. Владимир Путин предложил внести ряд поправок в конституцию, а также поставил ряд задач, касающихся повышения уровня жизни граждан России, улучшения качества образования и медицины, обеспечения помощи многодетным семьям.