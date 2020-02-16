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ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

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ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

Калининград, 15 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с места стрельбы в Калининграде.  

ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

Ранее в центре Калининграда мужчина расстрелял супружескую пару около Центрального рынка. Супруги погибли на месте, их 13-летний ребенок был ранен, но сейчас его здоровью ничего не угрожает.

ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

Стало известно, что Следственный комитет возбудил дело по данному инциденту.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийство двух и более лиц», — сообщают в СК.

После убийства семейной пары, стрелок выстрелил себе в грудь. Вскоре он умер в больнице.

ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

На месте происшествия изучают детали следователи-криминалисты.

ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

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Источник: РИА Новости
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