ФАН публикует новые фото и видео с места стрельбы в Калининграде

Калининград, 15 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии и видео с места стрельбы в Калининграде.

Ранее в центре Калининграда мужчина расстрелял супружескую пару около Центрального рынка. Супруги погибли на месте, их 13-летний ребенок был ранен, но сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Стало известно, что Следственный комитет возбудил дело по данному инциденту.

«В отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийство двух и более лиц», — сообщают в СК.

После убийства семейной пары, стрелок выстрелил себе в грудь. Вскоре он умер в больнице.

На месте происшествия изучают детали следователи-криминалисты.